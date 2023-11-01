عضو التنسيقية: نجني ثمار دبلوماسية مصر وحكمتها في القضية الفلسطينية

أكد علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودا كبيرة على الصعيد الإنساني والسياسي في سبيل دعم القضية الفلسطينية.

فتح معبر رفح

وأشاد علاء عصام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بثبات الدولة المصرية على موقفها تجاه القضية ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية على حساب مصر: «مصر استعملت دبلوماسيتها القوية بحكمة شديدة خلال تلك الأزمة».

وأوضح أن نجاح الجهود السياسية والدبولماسية للدولة المصرية بداية الحرب داخل قطاع غزة، ظهرت في إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطينى للبدء في إدخال الجرحى الفلسطينيين، وإجلاء الرعايا الأجانب، فضلا استمرار دخول المساعدات الإنسانية.

رأي عام أكثر حيادية تجاه القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن مصر خلقت رأيا عاما عالميا أكثر حيادية تجاه القضية، وجاء ذلك نتيجة جهود القيادة السياسية والدور الذي لعبه الشعب المصري، وخاصة المؤثريين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توصيل الصورة الحقيقية لواقع قطاع غزة إلى العالم أجمع.

وأضاف أن ما يحصل في غزة هو جريمة حرب ضد الإنسانية لابد من أن تتوقف في الوقت الحالي وأن الصمت الدولي حول انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق المدنيين العزل في فلسطين غير مبرر.