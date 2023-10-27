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أستاذ قانون دولي: محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم جريمة حرب مكتملة الأركان

كتب:

أحمد حامد دياب
10:11 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
العدوان على غزة

العدوان على غزة

كشف الأستاذ الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي توصيف القانون الدولي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم الشرعية، مشيرًا إلى أن الإبعاد القصري للفلسطينيين داخل حدود البلاد جريمة حرب في حد ذاتها، وأن  هدف الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحملة وقبلها هو النقل التعسفي لسكان غزة خارج حدود الدولة الفلسطينية.

إبعاد الفلسطنيين عن أرضهم يدخل تحت جرائم الحرب

وأوضح خبير القانون الدولي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ابعاد الفلسطنيين عن أرضهم يٌطلق عليه في القانون الدولي جريمة الإبعاد وهي من جرائم الحرب، لافتًا إلى أنه أذا ارتكبت أثناء السلم فهي جريمة ضد الإنسانية.

وشدد سلامة على أن فكرة إبعاد المدنيين الأبرياء في غزة إلى أي أقليم أو دولة خارج الحدد الدولية لفلسطين هي جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإذا ارتكبت أثناء السلم يتم توصيفها بأنها جريمة ضد الإنسانية طبقا للقانون الدولي.

ولفت سلامة، إلى أن جرائم الحرب لا ترتكب إلا أثناء الحرب، أما الجرائم ضد الإنسانية فيمكن أن ترتكب أثناء السلم وأثناء الحرب، والدليل أن اتفاقية جينيف الرابعة لحماية السكان المدنيين أثناء الاحتلال والتي صدرت عام 1949، تقول إن أي انتهاكات لحقوق المدنيين تحت الاحتلال بموجب الاتفاقية هي جريمة حرب.

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