فلسطيني بمستشفى العريش: الصواريخ تنزل بالأطنان والجثث تحللت تحت الأنقاض

قال محمد مصطفى، أحد المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا لمستشفى العريش لتلقي العلاج عبر معبر رفح، إنه خرج من منزله في قطاع غزة لشراء احتياجات منزله، وفوجئ بسقوط الصواريخ على منزله، وتعرض للحروق وكسور بجسمه ورأسه.

هدنة إنسانية

وتابع عبر قناة إكسترا نيوز: «نناشد الأمة العربية بهدنة إنسانية لنخرج أهلنا من تحت الأنقاض، فلم نتمكن من إخراجهم وبدأت روائح تحلل جثثهم تخرج للشوارع، الصوراريخ تنزل بالأطنان على شعب أعزل، وإحنا مدنيين نحب للحياة لا نحب الحروب».

وأَضاف: «الطرق جميعها في غزة مدمرة وغير صالحة للحياة أو السير، ومن يرى غزة يبكي من شكل الجثامين المقطعة في الشوارع وانقطاع المياه وعدم وجود الطعام، حتى وصل بنا الأمر لأكل الخبز وعليه العفن من الجوع وشرب المياه الملوثة».