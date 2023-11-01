إزالة 7 مبان مخالفة على أراضي زراعية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذ إزالة 7 حالات لمبانٍ مخالفة على أراضٍ زراعية بمساحة 1100 متر جنوب بورسعيد استمرارا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي شنت حملة مكبرة ، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد و جمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100 متر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

منع التعديات علي أراضي بورسعيد

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

استغلال الأراضي المستردة

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.