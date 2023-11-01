محافظ الفيوم: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الإجراءات اللازمة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم وبصورة فورية مع مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، وحفظ حقوق الدولة والشعب، وذلك خلال اجتماعًا موسعًا عقده صباح اليوم الأربعاء، بحضور كافة مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة وحزم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها والتعامل الفوري معها، موضحًا أنّ ملف التعديات يحتاج إلى دقة في الرصد، والتعامل السريع، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام على المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى، مؤكدًا إنّه سيتم التعامل بكل حسم مع أي تقاعس من أي مسؤول معني بهذا الملف، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين، أو أي خلل في تحرير المحاضر، ومشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.

أولوية لملف التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع الأنصاري، إنّ الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى، لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة حيال المخالفين.

تنسيق بين جميع الأجهزة لرصد المخالفات

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة التعاون التام والتنسيق الكامل بين مسؤولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، وحماية الأراضي، ومديرية الزراعة، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ولفت إلى أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أي حالة تعدٍ جديدة، مع مصادرة المعدات ومواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مشددًا على ضرورة تكثيف المرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية.

غرف عمليات مركزية وفرعية للمتابعة

وأشار محافظ الفيوم، إلى الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالتعديات، وعرض تقارير دورية بالموقف، وما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

تكثيف حملات الإزالة

وأمر كافة المسئولين بتكثيف حملات الإزالة المكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها، مع تكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء، وضبط السيارات المخالفة، ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وإخطار النيابة العامة بذلك لردع المخالفين.

كما وجه محافظ الفيوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل اليومي مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وطالب المحافظ بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية، ورئيس غرفة العمليات، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومسئول الدعم الفني بالمحافظة.