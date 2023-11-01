حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية المتابعة الدائِمة لأي مُتغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فورًا، وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهة ظاهرة البناء المُخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال المُخالفين، سواءً من المتعدين على الأراضي من المواطنين، أو من المقاولين منفذي الأعمال المُخالفة، أو من المقصرين من الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

وحذر المحافظ، الأجهزة المعنية بإزالة التعديات والمخالفة بأي تقاعُس أو تهاون في هذا الملف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال تكثيف حملات الإزالة.

آليات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وناقش الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم محافظ القليوبية، آليات العمل في هذا الملف الهام، والموقف الحالي والجهود المبذُولة في مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على مستوى المحافظة، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.

الالتزام بالمرور الميداني لرصد المخالفات

وشددَّ محافظ القليوبية خلال الاجتماع على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالالتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة فورًا والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

هذا وقد ناشد محافظ القليوبية، مواطني المحافظة في وقت سابق بعدم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في البناء إلا بعد اتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة، وذلك من خلال الأرقام الخط الساخن (114)، أو الاتصال بالخط الأرضي (3212461)، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم 01119992627.