إلغاء فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى البرلس الدولي للرسم على المراكب

قرّرت مؤسسة الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، إلغاء فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ هذا العام والذي كان مقررا أن تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

وأكد مصدر مسؤول بالمؤسسة، لـ«الوطن»، أنّه تم إلغاء فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى البرلس الدولي للرسم علي المراكب والحوائط لأسباب خاصة تتعلق بالمؤسسة علي أنّ تُستأنف فعاليات الملتقى العام القادم، بعد أنّ استمر لنحو عشر سنوات؛ بهدف تطوير مدينة البرلس التي تحترف الأغلبية العظمى من سكانها مهنة الصيد، وتعزيز دور الفن فى تنمية المجتمع المحلي فى مصر.

الملتقى كان يُمثل فرصة لأهالي مدينة البرلس لاكتشاف المواهب

وأوضح المصدر أنّ ملتقى البرلس كان يُقام خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتي 14 من نفس الشهر كل عام منذ انطلاق فعاليات الملتقى لأول مرة في عام 2013، حيث كان يشهده عشرات الفنانين التشكيليين من كافة دول العالم، وكانت تقوم فكرة الملتقى على تفاعل الفنانين مع الأهالي في الرسم وتحويله إلى حالة من حالات المشاركة المجتمعية، وتوعية الأهالي بأهمية المحافظة على البيئة ونظافتها، فضلاً عمّا يُمثله الملتقى من فرصة لأهالي المدينة لاكتشاف المواهب.

ملتقى البرلس للرسم على الحوائط والمراكب

جدير بالذكر، أن ملتقى البرلس للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، تُنفذه مؤسسة الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، واستطاع خلال الأعوام الماضية، تجسيد صورة طبيعة مدينة البرلس الساحلية التي يمتاز أهلها بحرفة الصيد، إلى بانوراما فنية جميلة.