إحالة 253 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيام مديرية التموين والوحدات المحلية والطب البيطري بعمل حملات تموينية على الأسواق والمخابز من أجل التأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين وجرى إحالة 253 محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة.

وأشارت المحافظة في بيان لها إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لجميع أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

حملات تموينية في الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 253 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر «مختار» إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 11 مركزا وحيا ومدينة بنطاق المحافظة تضمنت أحياء ومراكز ومدن نبروه والجمالية ومنية النصر والمطرية وشربين والمنصورة وميت غمر وطلخا وبني عبيد ودكرنس والمنزلة، إذ تم المرور علي 175 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.