تحرير 44 محضرا خلال حملات تموينية في 3 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من جودة المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

حملات تموينية لضبط الأسواق

وحررت الوحدات المحلية بمراكز بني مزار وديرمواس ومطاي 44 محضرا تموينيا، خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، منها 25 محضرا بديرمواس و6 محاضر بمطاي و 13 محضرا ببني مزار.

التوسع في منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

كما تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة جهودها تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في إعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ضمن مبادرة " خفض الأسعار"، حيث تم فتح 94 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتيسيرا عليهم في أماكنهم ، فضلا عن تكثيف الحملات على الأسواق منعا لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج.