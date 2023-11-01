حملات لمتابعة تنفيذ أعمال أرصفة المشاة وتجميل الحدائق في مدينة الشروق

تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولى الجهاز، وفي مقدمتهم المهندس أحمد مكي مساعد رئيس الجهاز لشوؤن الزراعة، والمهندس نبيل جريدة، أعمال الزراعة والتجميل بالمنطقه الرابعة بالمدينة، حيث تفقد الجُزر الجاري استكمال زراعتها بشتلات الزهور من أنواع «هيبسكس ألوان - أفوربيا)، وأشجار «تيكوما- اكاسيا- جاكرندا- بنسوانا»، وكذا زراعة النجيل بالمسطحات الخضراء التى لم يتم زراعتها.

رعاية المزروعات الجديدة

ووجه المهندس علي سعد رئيس الجهاز بمضاعفة الرعاية للمزروعات الجديدة، مع تكثيف الصيانة لجميع الزراعات السابق تنفيذها، حفاظاً على الثروه الزراعية التى لها الأثر الطيب فى بث الراحة والطمأنينة لنفوس سكان ورواد مدينة الشروق.

رفع كفاءة الطرق

وكان رئيس جهاز مدينة الشروق، تفقد الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمنطقه الخامسة عمارات، وقام بالمرور الميداني على أعمال تنفيذ أرصفة المشاة والجزر وحول مناطق الخدمات بالمجاورة الرابعة، والتي تعتبر آخر المجاورات السكنية المستهدفة بالمنطقة، موجهاً بسرعة التجهيز اللازم لبدء تنفيذ الطبقه الأسفلتية.

برنامج رعاية مكثف للمسطحات الخضراء

وكان «سعد» أشار إلى استمرار تكثيف برنامج الرعاية المكثف بالمسطحات الخضراء بالمنطقة، حفاظاً على المزروعات، وتواصل حملات رفع المخلفات والنظافه العامة، ورفع الكفاءه الجاريه تيسيراً على السكان، ولإعادة المظهر الحضاري للمدينة.