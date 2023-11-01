الأوراق المطلوبة ومصروفات استلام التابلت لطلاب أولى ثانوي بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات مصر عن ورود تفاصيل الأوراق المطلوبة ومصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام والتي تحددت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تزامنا مع بدء تسليم أجهزة التابلت للطلاب في كافة مدارس المحافظات، على بعد أيام قليلة من الآن.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة ومصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في المحافظات بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات للطلاب.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وشملت الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، التالي:

- صورة بطاقة ولى الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بمبلغ 105 جنيهات.

- إيصال سداد المصروفات الدراسية.

- توقيع ولى الأمر على إقرار تسليم التابلت المدرس.

مصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وبذلك تكون مصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي تتمثل في بندين محددين وهما:

- 105 جنيهات للتأمين على التابلت تدفع في مكاتب البريد.

- مصروفات العام الدراسي التي تسدد مع بداية العام الدراسي في المدرسة التابع لها الطالب.

موعد توزيع التابلت

وبحسب ما كشفته مديريات التربية والتعليم في المحافظات فإنه من المقرر توزيع التابلت على الطلاب في شهر نوفمبر 2023، ويستمر توزيع التابلت على الطلاب حتى نهاية شهر ديسمبر 2023.