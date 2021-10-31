بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس الماضي ويستمر التوزيع تباعًا وفقا لجدول زمني أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية، ليبدأ الطلاب في البحث عن موعد تسليم التابلت للصف الأول الثانوي 2022.

وأشارت الوزارة إلى أنّ إجمالي عدد الأجهزة التي يجري تسليمها لجميع المحافظات تصل إلى 634909 أجهزة تابلت، إذ يجب على الطلاب ضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتسليم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد تسليم التابلت للصف الأول الثانوي 2022 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

موعد تسليم التابلت للصف الأول الثانوي 2022

-اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، تسليم الأجهزة لمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية بإجمالي 52.103 جهاز.

- الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021: تسليم التابلت لمحافظات الشرقية وبورسعيد بإجمالي 55.859 جهاز.

-الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر: تسليم أجهزة التابلت لمحافظات القليوبية وقنا بإجمالي 53.187 جهاز.

-الأربعاء الموافق 3 نوفمبر: تسليم أجهزة التابلت لمحافظات المنوفية وبني سويف بإجمالي 49.584 جهاز.

-الخميس الموافق 4 نوفمبر: تسليم أجهزة التابلت لمحافظات الفيوم والغربية بإجمالي 49.879 جهاز.

-السبت الموافق 6 نوفمبر: تسليم أجهزة التابلت لمحافظات سوهاج والوادي الجديد وأسيوط بإجمالي 50.374 جهاز.

-الأحد الموافق 7 نوفمبر: تسليم أجهزة التابلت لمحافظات مطروح والدقهلية بإجمالي 53.934 جهاز.

-الإثنين الموافق 8 نوفمبر: تسليم أجهزة التابلت لمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة بإجمالي 39.793 جهاز.

-الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر: يتم تسليم أجهزة التابلت لمحافظات المنيا والأقصر وأسوان بإجمالي 39.210 جهاز.

-الأربعاء الموافق 10 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس بإجمالي 39.454 جهاز.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت للصف الأول الثانوي 2022

- دفع مبلغ 100 جنيه تأمين على التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي وعدد 2 صورة من الإيصال.

- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

- إقرار ولي الأمر باستلام التابلت وعدد 4 صور منه بعد التوقيع.

- تسليم التابلت لولي الأمر شخصيًا.

- في حالة وفاة الأب يتم تسليم التابلت للأم ومعها صورة بطاقتها مع شهادة وفاة الأب.

- لصق الرقم السري للتابلت علي الإقرار وإيصال البريد.

- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد.