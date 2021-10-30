جدول تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.. معادك حسب محافظتك

كشف الدكترو طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول توزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك خلال منشور عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم السبت.

يجب تسديد أقساط تأمين أجهزة التابلت

وكتب «شوقي» خلال المنشور: «بدأ توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس الماضي، ويستمر التوزيع تباعًا وفقًا للجدول الزمني حول الجمهورية».

يُذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم، شددت على الطلاب ضرورة تسديد أقساط تأمين أجهزة التابلت للسنة التأمينية الأولى وذلك بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، والسنة التأمينية الثانية بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، وأقساط تأمين السنة التأمينية الثالثة بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

يتحمل الطالب قيمة الجهاز وقت فقده حال عدم سداد الأقساط

وأضافت وزارة التعليم، أنَّه في حالة عدم الالتزام بسداد أقساط تأمين التابلت، يتحمل الطالب قيمة الجهاز كاملاً في حالة الفقد، مشددة على المعلمين بضرورة سداد قسط تأمين أجهزة التابلت للسنة الرابعة.