التعليم: تسليم التابلت مشروط بدفع المصروفات الدراسية و100 جنيه تأمين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مشروط بدفع المصروفات الدراسية و100 جنيه تأمين، مشيرا إلى أن بعض المديريات التعليمية بدأت منذ الخميس الماضي، تسليم التابلت، لجميع الطلاب الذين سددوا 100 جنيه تأمين، إضافة إلى دفع المصروفات الدراسية، مؤكدا أنه سيتم توزيع 634 ألفا و909 أجهزة تابلت على طلاب أولى ثانوي خلال أسبوعين.

وزير التعليم: التابلت سيكون هدية للطلاب بعد انتهاء امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التابلت سيكون هدية للطلاب عقب انتهاء امتحان اتمام شهادة الثانوية العامة، مطالبا جموع الطلاب بسداد قيمة التأمين والبالغة 100 جنيه، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية، لاستلام جهاز التابلت، موضحا أن امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوية ستكون إلكترونية، وليست ورقية.

وزير التعليم: تدريب جميع طلاب الصف الأول الثانوي على كيفية التعامل على التابلت

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تدريب جميع طلاب الصف الأول الثانوي، كيفية التعامل على التابلت، وكيفية حل أسئلة الامتحانات، مؤكدا أن جميع المدارس تنفذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

«الوطن» ترصد الأوراق والشروط المطلوبة لتسليم «التابلت» لطلاب أولى ثانوي

1- دفع مبلغ 100 جنيه تأمين على التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

2- إيصال تأمين التابلت الأصلي وعدد 2 صور من الإيصال.

3- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

4- إقرار ولي الأمر باستلام التابلت و4 صور منه بعد التوقيع.

5- تسليم التابلت لولي الأمر شخصيًا.

6- في حالة وفاة الأب يتم تسليم التابلت للأم ومعها صورة بطاقتها مع شهادة وفاة الأب.

7- لصق الرقم السري للتابلت على الإقرار وإيصال البريد.

8- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد.

طريقة سداد التأمين على تابلت طلاب الثانوية العامة

1- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة الأولى.

2- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

3- طلاب الصف الثالث للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

يذكر أن بدأ أخصائي التطوير التكنولوجي في العديد من المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية، التي وصلت لها أجهزة التابلت، بتنزيل وتفعيل البرامج التعليمية المخصصة لطلاب أولى ثانوي تمهيدا لاستخدامه من جانب الطلاب فور تسلمه.