الموافقة على إنشاء جامعة تكنولوجية في الدقهلية.. على مساحة 10 أفدنة

أعلنت محافظة الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة وزير التعليم العالي على إنشاء جامعة تكنولوجية بموقع مساحته 10 أفدنة بتل المقدام بمركز ميت غمر كمطلب لمحافظة الدقهلية، والذي جاء بناء على المقترح والطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب عن دائرة ميت غمر.

بناء جامعة تكنولوجية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها إلى أن بناء جامعة جاء في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيس بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأوضحت المحافظة أن الجامعة المزمع تنفيذها تضم تخصصات تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المال والأعمال بالإضافة إلى تخصصات تكنولوجية متنوعة.

إنشاء 17 جامعة تكنولوجية

وأشارت إلى أن هناك لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ستزور الموقع قريبا للمعاينة علي الطبيعة لبيان مدى توافر الاشتراطات والضوابط المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأضافت أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية المحافظات المصرية.