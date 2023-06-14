«التعليم العالي»: إنشاء 20 جامعة أهلية و10 تكنولوجية و27 خاصة بعد «30 يونيو»

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى لأفرع الجامعات الدولية، أن عدد الجامعات المصرية المختلفة والمتنوعة في التخصصات العلمية لم تكن موجودة قبل عام 2013، إذ كانت هناك جامعة أهلية واحدة، ولا توجد جامعات تكنولوجية ولا دولية، ولم يتخط العدد 15 جامعة.

نقلة كبيرة وشاملة في مجال التعليم العالي

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع التعليم الجامعي الدولي والخاصة والتكنولوجي شهد في الـ10 سنوات الماضية تقدما كبيرا، حيث جرى إنشاء حوالي 20 جامعة أهلية و10 تكنولوجية و27 جامعة خاصة، بجانب القفزة الكبيرة في عدد المعاهد التعليمية.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة مثل جامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة القاهرة الجديد وغيرها، تعتبر طفرة في مجال التعليم التكنولوجي الفني، مشيرا إلى أن القبول بها يجرى عن طريق مكتب التنسيق، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وتابع، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة وغيرها من المنشآت الجامعي التي جرى تدشينها خلال الفترة الماضية، بمثابة نقلة كبيرة وشاملة في مجال التعليم العالي المصري.