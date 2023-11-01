حزب مصر أكتوبر: الاحتلال الإسرائيلي يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

ندد المهندس أحمد حلمي القيادي بحزب مصر أكتوبر بجريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة في مخيم جباليا الذي راح ضحيته مئات الجرحى والشهداء، مؤكدا أن ذلك امتدادا لسياسات الوحشية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال بحق المدنيين.

استمرار حملات الإبادة الجماعية

وأضاف حلمي في بيان له، أن استمرار حملات الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين ماهي إلا انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ضاربة بالتوصيات ومحاولات التهدئة التي تقوم بها الدول المحبة للسلام عرض الحائط.

وطالب القيادي بحزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي بالوقوف على مسؤولياته وزيادة الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وعمليات الإبادة التي تشنها على المدنيين العزل.

مصر تدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر كانت ولا تزال تدعم القضية الفلسطينية والفلسطنيين منذ عقود طويلة لعل آخرها فتح معبر رفح اليوم لاستقبال المرضى والجرحي لعالجهم في مستشفي الشيخ زويد: «مصر دايما تقف بجانب أشقائها وحلفائها لطالما كانت تدعو للسلام».