قيادي بـ«مصر أكتوبر»: كلمة الرئيس السيسي حول استقرار المنطقة أثلجت صدور المصريين

ثمَّن المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مؤكدا أنها أثلجت صدور المصريين وأكدت أنه لا يمكن المساس باستقرار المنطقة.

مصر دولة سيادة وعلى الجميع احترامها

وأضاف «حلمي»، في بيان له اليوم السبت، أن مصر دولة قوية ذات سيادة وعلى الجميع احترام سيادتها على أراضيها وعدم المساس بأمنها القومي، منوهاً بأن الدولة المصرية وقياداتها شغلها الشاغل البناء والتنمية والتعمير.

وقال إن الدولة المصرية قوية لا تعتدي على أحد ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها ولا توجد دولة في العالم قادرة على فرض شيء على مصر أو أن تمارس الضغوط عليها، مشيرا إلى أن مصر حريصة على استقرار المنطقة وتبذل جهدا كبيرا من أجل تحقيقه والجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

الرهان أصبح على وعي المصريين

وأكد القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن الرهان أصبح على وعي المصريين وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية، وعدم الانجراف وراء ما تحاول بعض الدول والكيانات زج مصر فيه، موضحا أن مصر دولة سلام كانت وما زالت تدعو لإعلاء قيم التسامح والمحبة والإخاء.

وطالب القيادي بحزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي بالوقوف على مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة على المدنيين العُزَّل فى فلسطين، فضلا عن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والرجوع لحدود الدولة الفلسطينية 1968 وعاصمتها القدس الشرقية.

استراتيجية الدولة المصرية

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، بمشاركة نحو 18 شركة صناعية كبرى في مجالات متنوعة بالملتقى.

ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.