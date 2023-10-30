مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

قصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدتي بليدا وعيتا الشعب على الحدود اللبنانية، بعدة صواريخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

قوات الاحتلال تقصف عدة بلدات جنوب لبنان

أضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة بليدا في مرجعيون، كما نفذ طيران الاحتلال في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.

وحاليا تشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة تطال القرى الحدودية.