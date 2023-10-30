رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

كتب:

كريم عثمان
02:46 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
قوات الاحتلال تقصف عدة بلدات جنوب لبنان

قوات الاحتلال تقصف عدة بلدات جنوب لبنان

قصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدتي بليدا وعيتا الشعب على الحدود اللبنانية، بعدة صواريخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

قوات الاحتلال تقصف عدة بلدات جنوب لبنان

أضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة بليدا في مرجعيون، كما نفذ طيران الاحتلال في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.

وحاليا تشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة تطال القرى الحدودية.

اقرأ المزيد:

الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف المناطق الشرقية في خان يونس

مدير مستشفى القدس يطالب بتدخل المجتمع الدولي بعد تجدد قصف قوات الاحتلال

محو عائلة بالكامل من السجل المدني.. سقوط عشرات الشهداء في قصف جديد على غزة

سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الاحتلال يريد قصف المساعدات الإغاثية المتجهة إلى غزة
بقلم كريم عثمان