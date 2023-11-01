إزالة 11 حالة تعد على أراضي وممتلكات الدولة جنوب بورسعيد

تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد من تنفيذ 11 قرار إزالة في حملة خلال يومين ضمن الحملات المكبرة المستمرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة علي أرض محافظة بورسعيد.

وأوضح بيان لمحافظة بورسعيد اليوم أنه في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن منع التعديات على أملاك الدولة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية

إزالة المباني المخالفة

وشنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة برئاسة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، استمرت على مدار يومين، حيث شارك في الحملة اللواء تامر السمري نائب مدير أمن بورسعيد، واللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن، وقاد الأجهزة التنفيذية أثناء الحملة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والإدارات المختصة بحي الجنوب.

إزالة 3 تعديات علي أراضي زراعية

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي على مباني على أراضِ زراعية فى جمعية بورسعيد و جمعية 6 أكتوبر على مساحة 450 م ، وذلك أمس الثلاثاء، كما أسفرت الحملة اليوم الأربعاء عن إزالة 7 حالات تعدي على مباني على أراضي زراعية على مساحة 1100 م في جمعية بورسعيد و جمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وطالب الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.