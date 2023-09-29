محافظ الجيزة: إزالة الإشغالات من محيط المدارس ولجان لمتابعة انتظام الدراسة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بتوفير كل الإمكانيات والسبل للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة وقيام الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها والتشديد على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية

وشدد محافظ الجيزة على الاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كل مراحل التعليم للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

إزالة مظاهر الإهمال والإشغالات بمحيط المدارس

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة المستمرة في تنظيم الحملات اللازمة لرفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة مظاهر الإهمال والإشغالات بمحيط المدارس وذلك بشكل دوري.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية، كلُ في نطاقه، بإجراء جولات ميدانية خلال اليوم الدراسي على المدارس لرصد أي مشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت من أجل توفير سبل الراحة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.