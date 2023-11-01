خريطة الوظائف الخالية بمحافظة أسيوط.. للمؤهلات العليا والمتوسطة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط شروط التقديم للوظائف الخالية التى ضمتها نشرة العمل النصف شهرية، والتي تضم عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين، بمختلف المجالات وتخصصات مناسبة للمؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة بعضها يحتاج لخبرة وبعضها بدون خبرة، وتوفر جميعها تأمينًا اجتماعيًا وتأمينًا صحيًا، وسكنًا وبدل انتقال للمغتربين والراتب وفقًا للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بمحافظة أسيوط

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بنشرة التوظيف بمحافظة أسيوط كالتالي:

- شركة تأمين تطلب 10 مديري فروع و20 مندوب مبيعات و30 توكيل تأميني مؤهلات عليا سن 21 حتى 45 عامًا من الجنسين، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة تمويل تطلب 25 أخصائى تمويل و15 أخصائي وسائل نقل، مؤهلات عليا وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- شركة تمويل تطلب أخصائيي تمويل مؤهلات عليا من الجنسين سن حتى 35 عام راتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- شركة صناعية تطلب مهندسين ومحاسبين مؤهلات عليا راتب يبدأ من 4 آلاف جنيه و10 عمال مؤهلات متوسطة راتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

شروط الوظائف الخالية بأسيوط

وتنحصر شروط التقديم على الوظائف الخالية بمحافظة أسيوط بتوفير المؤهل والتخصص المطلوب ومناسبة سن العمل بينما الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بمديرية العمل بأسيوط هي:

- شهادة التخرج .

- شهادات الخبرة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- السيرة الذاتية.

- طلب موضح به العمل المطلوب واسم المتقدم ووسيلة تواصل

طريقة التقديم على فرص العمل بأسيوط

حددت مديرية العمل بأسيوط طريقة التقديم على الوظائف الخالية بمقر مديرية العمل يدويا حيث يتم إستقبال السيرة الذاتية والاوراق فى مظروف التقديم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا يوميا.