نصف دستة.. كيف سيطر نجوم الأهلي على ترشيحات الأفضل في أفريقيا؟

لم يكن الموسم الماضي الذي مر على القلعة الحمراء مُوسما عاديا، بعدما قضى الأهلي على الأخضر واليابس، بتتويجه بمعظم البطولات التي نافس عليها، على رأسها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، ما جعل لاعبيه يحتلون قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على لقب الأفضل في أفريقيا.

40 يوما فقط تفصل القارة السمراء عن الكشف عن نقاب الأفضل في أفريقيا، الذي تبرز به كل أسماء نجوم الساحرة المستديرة الأفريقية سواء الذين يلعبون لأندية داخل القارة أو خارجها.

نصف دستة لاعبين من الأهلي ينافسون على لقب الأفضل في القارة

«نصف دستة»، هكذا كان تواجد لاعبي الأهلي بارزا في كل فئات تصنيف الأفضل في أفريقيا، حيث ظهرت أسماء كل من محمد الشناوي وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومحمد عبد المنعم، وبيرسي تاو، فضلا عن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بينما ينافس النادي الأحمر على لقب النادي الأفضل في القارة.

الحفل المقرر أن يستضيفه المغرب يوم 11 ديسمبر المقبل، يشهد منافسة لاعبي الأهلي مع نجوم أفريقيا المحترفين في الخارج على رأسهم محمد صلاح، والنجوم الذين يلعبوا داخل القارة أبرزهم لاعبي الوداد المغربي وصيف دوري الأبطال، فلماذا هذا السداسي تحديدا؟

ماذا قدم لاعبو الأهلي الذين يتنافسون على لقب الأفضل في أفريقيا؟

محمد الشناوي قائد الفريق يدخل المنافسة بمشهدين، حيث يتواجد في قائمة أفضل لاعب وقائمة أفضل حارس، حيث خاض قائد المارد الأحمر 50 مباراة الموسم المنقضي، حافظ على نظافة شباكه في 32 مباراة بينما سكن مرماه 31 هدفا.

علي معلول المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، كان أحد الأعمدة الأساسية للأهلي في الموسم المنقضي، حيث شارك في 46 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 16.

محمود عبد المنعم كهربا الذي يدخل المنافسة على لقب أفضل لاعب أفريقي بشكل عام، وأفضل لاعب داخل القارة شارك الموسم الماضي في 32 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 5، كما حصد لقب هداف دوري أبطال أفريقيا

محمد عبد المنعم صخرة دفاع الأهلي، لعب 41 مباراة سجل 4 أهداف، منهم هدف تاريخي حسم لقب دوري أبطال أفريقيا لفريقه على حساب الوداد المغربي.

حسين الشحات المرشح للقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، لعب 40 مباراة سجل 10 أهداف بينما صنع 11 هدفا.

بيرسي تاو كان أحد نجوم الأهلي في الموسم المنقضي ما جعله ينافس على لقب أفضل لاعب أفريقي بشكل عام وأفضل لاعب داخل القارة، بعدما شارك في 41 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف بينما صنع 7.