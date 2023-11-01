مفاجأة.. سداسي الأهلي ينافس نجم بيراميدز على جائزة الأفضل في أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم، قائمة تضم 20 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2023 على مستوى الرجال في قارة أفريقيا.

الشناوي ومعلول وكهربا ضمن المرشحين الـ20 لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا

وشهدت قائمة المرشحين تواجد ستة لاعبين من النادي الأهلي، بجانب لاعبان من بيراميدز وهما مصطفى فتحي والكونغولي فيستون مايلي.

وجاءت قائمة المرشحين مكونا من: محمد عبد المنعم، محمود عبد المنعم كهربا، محمد الشناوي، علي معلول، حسين الشحات، بيرسي تاو، مصطفى فتحي (بيراميدز)، وعدد آخر من اللاعبين في القارة السمراء.

ومن الجزائر: أمين محيوس، أسامه بنبوت، زين الدين بلعيد، و3 لاعبين من المغرب: يحيى عطية الله، يحيى جبران، يوسف المطيع، رونوين ويليامز حارس صن داونز، رانجا شيفافرو لاعب جنوب أفريقيا، ومحمد علي بن رمضان لاعب تونس، وبييتر شالولي لاعب نامبييا، وديجا ديار لاعب مالي، فيستون مايلي لاعب بيراميدز أيضا ومكابي ليليبو من الكونغو الديموقراطية.

الشناوي مرشح لأفضل حارس في أفريقيا 2023

كما ينافس محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس في القارة مع كل من: «المغربي ياسين بونو، أندريه أونانا حارس الكاميرون، ويليامز حارس صن داونز، إدوارد ميندي حارس السنغال، أسامه بينبوت حارس الجزائر، لاندينج بادجي حارس السنغال، بابي مامودو ساي حارس السنغال، ديجو ديارا حارس مالي، يوسف المطيع حارس المغرب»

وتستضيف مدينة مراكش في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل حفل جوائز كاف السنوي، وكان ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا الموسم الماضي.