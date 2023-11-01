كيف تشاهد مباراة الأهلي وصن داونز الليلة؟.. إليك تردد القنوات الناقلة

ساعات قليلة وينطلق لقاء الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي في القاهرة اليوم، وسط آمال وتوقعات جمهور الأحمر بتحقيق فريقهم الفوز خاصة أن المباراة على أرضه وبين جمهوره.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي، بشكل مجاني عبر عدة قنوات، وتنطلق المباراة الهامة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلى وصن داونز على 5 قنوات ناقلة مفتوحة، وهي قناة أون تايم سبورتس، قناة أبوظبى الرياضية، قناة بين سبورت المفتوحة، قناة SSC الرياضية السعودية، القناة الرياضية المغربية - Arryadia SD/HD.

تردد قناة On Time Sports 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز 27500

تردد قناة SSC الرياضية السعودية المفتوحة

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12532

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3