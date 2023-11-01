صدمة وتحرك من كاف قبل مباراة الأهلي وصن داونز بسبب «الحكم».. عاجل

تواصلت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف» بشكل عاجل مع الحكم السنغالي عيسى سي، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، للتأكيد عليه بضرورة الخروج باللقاء لبر الأمان، وتفادي السيناريو الذي حدث في اللقاءات السابقة بالبطولة، والأخطاء التي وقع فيها زملائه باللقاءات الماضية وآخرها لقاء الذي انتهى 1-0 لبطل جنوب أفريقيا.

وشدد فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة حكام «كاف»، على «عيسى سي»، حكم مباراة الأهلي وصن داونز، بالتأكد من كل قرار يتخذه خلال أحداث هذه المواجهة، من أجل إبراز قوة التحكيم الأفريقي في هذه البطولة المستحدثة بأفريقيا، وعدم التركيز مع أي ضغوط تحيط بهذه المواجهة، وفقا لما ذكره مصدر داخل لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأكد نائب رئيس لجنة الحكام بـ«كاف»، للحكم البنيني ضرورة التركيز مع كل لعبة داخل المستطيل الأخضر، وإعطاء كل فريق حقه دون تردد، لعدم حدوث أي شيء يعكر أجواء لقاء الأهلي وصن داونز أو البطولة بشكل عام، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يعمل على خروج البطولة بأكملها بشكل رائع، في ظل تسليط الضوء عليها، ومتابعتها من قبل «فيفا» أيضا، والذي يصنع شراكة مع «كاف» في هذه النسخة الأولى منها.

ويعاون عيسى سي كل من مواطنه جبريل كامارا ونهى بانجورا، وعلاو محمد حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو كل من الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

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