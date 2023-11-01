«صن داونز يلجأ لمورينيو».. ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن لقاء الأهلي؟

مساحات واسعة أفردتها صحف جنوب أفريقيا؛ للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز المرتقبة، التي يفتح «ستاد القاهرة» ملعبه أمامها، ليمنح المارد الأحمر فرصة أخيرة للثأر من هزيمة الذهاب، والوصول إلى مكانه المفضل بنهاية البطولات القارية.

انتصار صن داونز مع الرأفة بالأهلي

«هدف مع الرأفة».. ترى صحيفة «afrik-foot» الجنوب أفريقية، أنّ الانتصار بهدف وحيد كان مع رأفة صن داونز برجال مارسيل كولر، في إشارة إلى أنّ الفريق الأصفر كان قادرًا على تحقيق نتيجة أكبر، لكنه لم يفعل، واكتفى بهدف وحيد، رجح كفته مؤقتًا لحين الحسم النهائي، الذي سيكون خلال ساعات.

الصحيفة الجنوب أفريقية، أفردت تقريرًا موسعًا، أبرزت خلاله نقاط قوة الأهلي، بالتأكيد على أنّ المارد الأحمر، سيكتسب قوة إضافية من جماهيره على أرضه، إلى جانب أنّ الأوراق الرابحة كافة متوفرة أمامه، من أجل العبور إلى نهائي الدوري الأفريقي، وفي حال فعل ذلك سينهي سلسلة عقدة 6 مباريات دون انتصار على صن داونز.

مدرب صن داونز يستعين بمورينيو

صحيفة «thesouthafrican»، أبرزت انتقادات رولاني موكوينا مدرب ماميلودي صن داونز، لنظيره السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر؛ على خلفية الشكاوى التي أصدرها عقب الخسارة في لقاء الذهاب، والإشارة إلى تعرضه لظلم تحكيمي، لعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح المارد الأحمر: «أنا مندهش للغاية من أن الأهلي اشتكى من كل شيء، أنت لا تسمع شكاوى من صن داونز مثلما يحدث من الأهلي، الأهلي يشكو من الحكم عندما يخسر فقط».

ولجأ موكوينا لمقولة شهيرة لجوزيه مورينيو مدرب روما: «بمجرد أن يبدأ نادٍ كبير في البحث عن عوامل أخرى، بصرف النظر عن كرة القدم عندما يخسر، يبدأ في فقدان مكانته كنادي كبير».

الأهلي سيكون على موعد حاسم أمام صن داونز، في لقاء حسم الصعود إلى نهائي الدوري الأفريقي، في الثامنة مساء، على ملعب ستاد القاهرة، بعد الخسارة بهدف وحيد ذهابًا.