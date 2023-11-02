«خالد» من ذوي الهمم فقد أسرته في القصف الإسرائيلي: «سنظل ثابتين رغم الألم» (فيديو)

أمنياته بالعيش في طمأنينة، ونهايات أوجاعه تلاشت بعد فراق كل أسرته، إلا أن ثباته وصموده لن يتزعزع، وإرادته وعزيمته لن تلين، فالشاب الفلسطيني خالد الحلقاوي البالغ من العمر 29 عاما، الذي يعيش دون ساقين إثر إصابته بالشلل النصفي منذ الولادة، نجا بأعجوبة من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله الواقع بجوار مدرسة رابعة في رفح الفلسطينية، واستشهاد نحو 9 أفراد من أسرته، لكنه ظل صامدا رغم آلام الرحيل والهموم.

الشاب «خالد» من ذوي الهمم ينجو من الموت بأعجوبة

بصمود وثبات يمكث الشاب العشريني داخل أحد مستشفيات فلسطين منتظرا لخضوعه إلى جراحة بعدما أصيب خلال القصف، لكنه يبكي على من كانوا يشاركونه أفراحه وأحزانه وبخاصة أمه التي كانت بمثابة العائل الوحيد له، وفق حديثه لـ«الوطن»: «راحت سندي ما ضل منها غير ملابسها، احتفظت فيهن وراحوا عيلتي، خالتي ووالدي وقبلهم أخوي وولاده، فجأة فقدت كل شيء، الأسرة والسند وحتى الأمان، لكن وقف صامدا رغم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الكرسي المتحرك الخاص بي».

قبل 5 أيام كان «الحلقاوي» يضحك مع والدته ويلعب مع أولاد شقيقه، وفجأة دون سابق إنذار قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله، ليستشهد والديه وخالته، ومن قبلهم شقيقه وأبناؤه: «كنا جالسين في البيت يوم 26، وفجأة قصف المنزل على رؤوسنا، استشهد والدتي ووالدي وإخواتي الاثنين وخالتي، وقبلهم أخي وأولاده، أكتر من نصف العائلة، وأصيبت أنا رغم إني من ذوي الاحتياجات الخاصة كنت على كرسي متحرك، قتلت عائلتي وأمي معيلتي الوحيدة اللي في حياتي، العائلة راحت».

الشاب ينوي إقامة دعوى قضائية ضد إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر مقصودة ومتعمدة في حق المدنيين العزل والأطفال الخُدج، وفق «خالد»: «الاحتلال يرتكب المجازر مقصودة لترك وجع لينا وعايز ينهينا، لكن نحن أصحاب الأرض لن يهزنا قتل ولا جرح ولا دمار سنبقى ثابتين على هذه الأرض، لن نتزحزح».

مقاومة وصمود يتحلى بهما الشاب العشريني الفلسطيني، حيث صمم على العودة إلى منزله الذي قصف رغم جراحه وآلامه، وفقا له: «راح أعود لمنزلي، سأرممه ولن أتركه، وسأرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية سأتهم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أسرتي وتدميري، لن أترك أرضي ولا حقي، سيدفعون ثمن بقائي وحدي، وأثمان تشريد مئات الآلاف، وقتل الأطفال والنساء».