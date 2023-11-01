«أبو الغيط»: التصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين قسرياً يحتاج إلى تضامن عربي

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى التضامن العربي لإحباط ما وصفها بـ«المخططات الشريرة» ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.

تغريدة لـ«أبو الغيط» على تويتر

وكتب «أبو الغيط»، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، تويتر سابقاً، اليوم الأربعاء، أن معركة ‎التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة، وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف، لإحباط المخططات الشريرة، التي تحاك ضد ‎الشعب الفلسطيني والدول العربية.

ارتفاع أعداد شهداء فلسطين

وارتفع عدد شهداء فلسطين إلى أكثر من 8795 شهيداً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.