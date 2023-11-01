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«الخارجية الصينية» تنتقد العدوان الإسرائيلي على فلسطين: العالم ينحدر نحو الهاوية

كتب:

أحمد عادل موسى
11:56 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، اليوم، إنّ بلادها تدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أكدت دعم جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل سلمي.

وأضافت هوا، أنّ الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر للصراع في غزة، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في تغريدة عبر حسابها على موقع X نشرتها باللغة العربية: «لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا، كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين المفترض قتلهم ليكون ذلك كافيا لإيقاف العدوان؟»، مضيفة: «إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية».

وبعد نحو 3 ساعات من نشرها، شاهد التغريدة أكثر من 57 ألف مستخدم، وتلقت أكثر من 70 تعليقًا وتمت إعادة نشرها 147 مرة، كما أعرب نحو 440 مستخدما عن إعجابهم بها.

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بقلم أحمد عادل موسى