«صوتك مستقبلك انزل شارك».. ندوة بكلية حقوق المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة عن قيام كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الأربعاء بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ومركز إعلام المنصورة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم ندوه بعنوان صوتك مستقبلك انزل شارك، وذلك لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية.

وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن الندوة جاءت تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، والأستاذ الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة و بتوجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وأشارت الجامعة أن الندوة ناقشت أهميه دور الشباب في المشاركة الإنتخابية بإختيار رئيس الجمهورية وضرورة الذهاب لصناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الإنتخابات حق كفله الدستور والقانون، والإنتخابات هي السبيل الرئيسي لتداول السلطة والطريق السليم للديمقراطية و بناء الجمهورية الجديدة، وأنه لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات والفكر المتطرف التي تستهدف افساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدولة المصرية وأهمية الولاء والإنتماء للوطن.

وأضافت أنها حثت علي ضرورة المشاركة السياسية الإيجابية من شباب محافظة الدقهلية وتكاتف جميع أطياف الشعب في مواجهة الأعداء بالداخل والخارج والحث على أهمية مشاركة الشباب في الإستحقاقات الإنتخابية.