أمريكا اللاتينية تنتفض ضد الأوضاع في غزة.. و3 دول تقطع علاقتها مع الاحتلال

تنديدًا بعمليات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين في غزة، أعلنت ثلاث دول بأمريكا اللاتينية عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المحتل الإسرائيلي على خلفية مقتل أكثر من 8000 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من الجرحى.

القضية الفلسطينية

فقد قررت حكومات دول: «شيلي، وبوليفيا، وكولومبيا»، قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع الاحتلال، ردًا على جرائم الحرب في القطاع، حيث استدعت شيلي سفيرها لدى إسرائيل خورخي كارباخال للتشاور بشأن هذه الانتهاكات الصارخة.

وأعلنت وزيرة الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا، قطع حكومة بلادها العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، ودعت برادا إلى وقف القصف على القطاع.

كما دعا الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو سفيرة بلاده لدى الاحتلال مارجريتا مانخاريث، للتشاور بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال «بيترو» عبر منصة «إكس»، إنه لم يتوقف القصف بحق الشعب الفلسطيني، فلا يمكن أن يكون هناك سفير لدولة كولومبيا لدى هذا الكيان، ملمحًا إلى نيته لقطع العلاقات مع المحتل الإسرائيلي.

قطاع غزة والضفة الغربية

جاءت الإجراءات الأخيرة على أثر توجيه القيادة الفلسطينية دعوة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم ضد الأوضاع في غزة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والهجوم الأخير على مخيم جباليا للاجئين الذي أدى إلى مقتل مئات الشهداء والمصابين.

علاوة على تثمينه لهذه المواقف وترحيبه بها، فإن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يرى أنها تعبر عن التضامن الحقيقي والدعم الفعلي للقضية الفلسطينية، كوسائل ضغط سياسية فاعلة ضد الكيان الإسرائيلي وممارساته البربرية، مشددًا على أن إفلاته من المحاسبة سيشكل –بلا شك- حافزًا قويًا له لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.