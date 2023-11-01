عضو «حقوق إنسان الشيوخ»: مصر تراعي المسؤولية الإنسانية في استقبالها لجرحى غزة

أعربت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، عن قلقها البالغ إزاء استمرار جرائم الاحتلال في حق أبناء قطاع غزة، الذي تتجرد من كل معاني الإنسانية والقيم الدينية التي تضرب بها عرض الحائط.

وأكدت في بيان، إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي طالت مخيم جباليا بالقطاع، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، ما أسفر عن دمار حي سكني كامل، وراح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد، مشيرة إلى أنها تكشف بقوة عن ازدواجية المعايير الغربية، الذي لا يحرك ساكنا في ظل استمرار هذه الجرائم التي ستفضي حتما إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي.

انتهاك القوانين الدولية

اعتبرت «هلالي» أن هذه الجريمة البربرية الجديدة من قوات الاحتلال، تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولي، بتهديد حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، لا سيما من الأطفال والنساء، مؤكدة أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 120 دولة، بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.

وشددة على ضرورة حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكافٍ ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء، معتبرة أن استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين من أصحاب الحالات الخطرة، يعكس تعاملها مع القضية من منطلق مسؤوليتها الإنسانية وبصفتها شقيقة العرب الكبرى.

مصر لم تدخر جهدا لسرعة نفاذ المساعدات لغزة

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أمام معبر رفح، وحديثه بشأن القضية الفلسطينية، كان قاطع وحاسم في شأن الموقف المصري، الذي يكشف مدى التعنت الفادح ووحشية إسرائيل خاصة في ظل ما تضعه من عراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية، إذ مر حتى هذه اللحظة عبر معبر رفح البري 250 شاحنة مساعدات منذ بدء الأزمة، رغم الوصول إلى ميناء العريش أطنان من المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة.

وأوضحت أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالحجم الذي يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجاتهم، ومستعدة لإدخال آلاف الشاحنات يوميا، لكن الجانب الإسرائيلي يقف أمامها، ويمنع الوقود منعا باتا.

مصر لن تتخلى عن ثوابتها الوطنية والعربية

أكدت «هلالي» أن مصر لم ولن تتخلى عن ثوابتها الوطنية والعربية، التي تؤكد فيها أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وعدم تهجير أهالي غزة لأي مكان، الذي يعد جريمة حرب وعدوان لا تقبله مصر ولا تقبله الشريعة الدولية، مشددة على أن مصر لا تخشى فقط على أمنها القومي، من نزوح وتهجير الأخوة الفلسطينيين، بل أنها أيضا لا تريد تصفية القضية الفلسطينية، واصفة إياهم بالخط الأحمر إذ أن الشعب الفلسطيني لا يقبل أن يأتي إلى سيناء، ولا يقبل أن يأتي لكي يستبدل وطنه بوطن مصطنع، كما أن سيادة مصر على أراضيها هي ملك للشعب المصري.