«التحالف الوطني» يرسل مساعدات طبية إلى غزة: «ندعم الأشقاء في محنتهم»

حرصت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لبداية الأزمة الفلسطينية على تقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطنيين وإعانتهم في حربهم ضد قوات الاحتلال الإسرائلي التي ارتكبت بحقهم جرائم ومجازر تعدت كل حدود الإنسانية دون أي شفقة أو رحمة، حيث أمطرت النيران سماء قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين بمختلف الأعمار، الأمر الذي نتج عنه نفاذ كل المستلزمات الطبية بكل المستشفيات وعجز الفرق الطبية في التعامل مع الأزمة.

قطاع غزة

ومن هنا جاء دور مصر في تقديم الدعم الإنساني لمستشفيات قطاع غزة من خلال إرسال مساعدات طبية لقطاع غزة لإعانة الأشقاء الفلسطنيين، حيث قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الأيام الماضية بتجهيز مساعدات طبية وأدوية وإرسالها إلى قطاع غزة.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالخطوة التي قام بها التحالف الوطني لدعم أهالي غزة.

وقال الدكتور محمد صلاح البدري خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن الخطوة التي اتخذها التحالف الوطني لدعم أهالي غزة خطوة في غاية الأهمية لدعم الأشقاء الفلسطنيين خلال محنتهم التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنها خطوة تأتي انطلاقا من دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وفي سياق متصل قال طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن شحنات الساعدات الطبية التي أرسله التحالف لمستشفيات غزة شحنات شاملة وليست إسعافات أولية فقط.

وأوضح عبدالقوي خلال تصريحاته لـ«الوطن» قائلا إن الشحنة اشتملت على 200 ألف جرعة أدوية لكل الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد وغيرها، إضافة إلى إسعافات أولية لكل الجروح والحالات الحرجة والإصابات الخطرة.