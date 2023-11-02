إشادات الجمهور بأداء هبة مجدي في حكاية «عيشها بفرحة»: «تمثيلك حلو وشيك»

إشادات عديدة نالتها الفنانة هبة مجدي بسبب أدائها في حكاية «عيشها بفرحة» ضمن مسلسل 55 قصة حب، ويذاع على قناة «on».

إشادات الجمهور بهبة مجدي

ونشرت الفنانة هبة مجدي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بوسترات حكاية «عيشها بفرحة» معلقة: مسلسل عيشها بفرحة عن كتاب الدكتور مصطفى محمود 55 مشكلة حب تأليف أستاذ عمرو محمود ياسين إخراج أستاذ البير مكرم إنتاج الشركة المتحدة وأستاذ أحمد عبد العاطي.

لتنهال عليها تعليقات الجمهور كالتالي: مسلسل رائع، وعلق آخر: إبداع على إبداع حبينا العمل، وقال آخر: مسلسل تحفة عايزينه 30 حلقة جميل بجد، وقال آخر: إزاي تمثيلك حلو أوي كده وشيك ومحترمة ولبسك كله شيك ومحتشم وتحفة، وجاء تعليق: مسلسل تحفة بجد ربنا يوفقك تستاهلي كل خير فنانة محترمة وجميلة وذوق.

حكاية عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية التالتة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وتعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.