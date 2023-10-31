هبة مجدي توافق على الارتباط بهاني عادل في الحلقة 7 من حكاية «عيشها بفرحة»

شهدت الحلقة 7 من مسلسل «55 مشكلة حب» تطورا في الأحداث، حيث وافقت «يسر» التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي، على الارتباط بـ هاني عادل، لكنها طلبت منه عدم إخبار أحد بعلاقتهما لحين تفهم الأمر بالنسبة لها، خاصة أنّها من ذوي الهمم، وتجلس على كرسي متحرك.

القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب»

ويبدأ في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، عرض القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب» بعنوان «عيشها بفرحة»، التي تعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

المسلسل بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.

موعد الحلقة الجديدة من قصة «عيشها بفرحة»

وينطلق عرض قصة «عيشها بفرحة» المكون من 10 حلقات على مدار أسبوعين، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة «ON»، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ12 ظهرا، بينما تعرض الحلقة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء.

تفاصيل مسلسل «55 مشكلة حب»

وتعتبر قصة «عيشها بفرحة» هي القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب»، بعد القصة الأولى بعنوان «ألفريدو» بطولة إلهام شاهين، و«ما تيجي نشوف» بطولة هنا شيحة.