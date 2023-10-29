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الطائفة الإنجيلية والهلال الأحمر تقدمان معونات طبية للمتضررين في درنة الليبية

كتب:

مريم شريف
08:14 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

أرسلت الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، شاحنة معونات تشمل 1000 كرتونة من المواد الغذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.

وتؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على الوقوف خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، والتضامن مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها.

وقد ضرب الإعصار «دانيال»، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، وانهارت سدود ومبان، وتم تدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

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بقلم مريم شريف