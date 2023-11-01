نصائح وتحذيرات من شبورة مائية غدا بالوجه البحري.. انتبه لهذا التوقيت

حددت هيئة الأرصاد الجوية طقس محافظات الوجه البحري غدا والذي يسوده طقس مائل للحرارة في النهار ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل، ويسود الطقس منذ الساعة 4 فجرا حتى الساعة 8 صباحا شبورة مائية.

شبورة مائية على طرق الوجه البحري

واوضحت الهيئة في بيان لها أنه يجري وقوع شبورة مائية على الطرق الزراعية الواصلة من الوجه البحري إلي القاهرة وفي الطرق الخاصة بالوجه البحري غدا منذ مطلع الفجر، لذا وجب على السائقين توخي الحذر عند القيادة منذ الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا لمدة 4 ساعات.

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للسائقين عند استخدام الطرق الزراعية بالوجه البحري في توقيت الشبورة المائية من أجل توخي الحذر وهي:

- القيادة بهدوء تام

- لا تقود السيارة في حالة انعدام الرؤية

- إضاءة كشافات الشبورة المائية

- زيادة مسافات الامان بين سيارتك والآخرين

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

- استخدام آلة التنبيه علي فترات حتي يشعر الغير بوجودك