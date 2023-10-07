طقس محافظات الوجه البحري اليوم.. أمطار في أماكن متفرقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، في محافظات الوجه البحري، سواء شمال الوجه البحري أو جنوب الوجه البحري، موضحة وجود توقعات بسقوط أمطار في مناطق متفرقة مع طقس مائل للحرارة في أماكن أخرى.

طقس الوجه البحري اليوم السبت

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم، في بيان لها، أنه يوجد احتمالية لسقوط الأمطار في بعض مناطق شمال الوجه البحري، على فترات متفرقة، مع وجود طقس مائل للحرارة في بعض مناطق جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة في الوجه البحري

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المختلفة لمحافظات ومدن الوجه البحري اليوم كالآتي:

- بنها العظمى 30 درجة

- دمنهور العظمى 29 درجة

- وادي النطرون العظمى 31 درجة

- كفر الشيخ العظمى 30 درجة

- المنصورة العظمى 30 درجة

- الزقازيق العظمى 31 درجة

- شبين الكوم العظمى 31 درجة

- طنطا العظمى 30 درجة

- دمياط العظمى 298درجة

- بورسعيد العظمى 28 درجة.