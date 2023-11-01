حالة الطقس اليوم: مائل للحرارة على القاهرة.. وأمطار خفيفة على الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة، أن أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم تتمثل في مناطق متفرفة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لتشهد سقوط أمطارا خفيفة على فترات متقطعة ولن تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وعن حالة الطقس اليوم، نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار ومعتدل على السواحل الشمالية، وحارعلى جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 23 درجة مئوية.