نجوم الفن يدعمون هاني شاكر بعد العملية الجراحية

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام، على دعم الفنان هاني شاكر، بعد إعلانه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، خضوعه لعملية جراحية في الكوع.

نجوم الفن يدعمون هاني شاكر

وعلقت الفنانة نادية مصطفى على منشور هاني شاكر قائلة: «ألف مليون سلامة عليك أخي الغالي، إن شاء الله ما تشوف شر أبدا ويطمني عليك، وأسمع عنك كل خير يا رب»، وقالت ابنتها فيروز أركان قائلة: «سلامتك يا أونكل ألف سلامة حبيبي»، بينما قالت الإعلامية سهير شلبي: «ألف ألف سلامة عليك يا هاني».

كما دعم الجمهور هاني شاكر بالدعاء له بالشفاء العاجل متمنين له الصحة والعافية.

خضوع هاني شاكر لعمليه جراحية

وكان «شاكر» نشر صورة له من داخل المستشفى معلقا: «بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لابني وحبيبي الدكتور إبراهيم الجنزوري، رئيس قسم العظام بمستشفى الجنزوري التخصصي وشكر خاص لإدارة المستشفى، وعلى رأسها الفاضلة مديحة الجنزوري، ألف شكر على حسن الاستقبال والرعاية الطبية الفائقة».