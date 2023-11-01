مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «من إنسان لإنسان» لدعم الأشقاء في فلسطين

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار «من إنسان لإنسان» لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهه لقطاع غزة.

دور حياة كريمة في إغاثة غزة

يأتي ذلك تكثيفا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة واستعدادا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

المبادرة تأتي انطلاقا من شعار المؤسسة نفسها «حياة كريمة... من إنسان لإنسان» وتعزيزا على دورها في كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية.

مشاركة الأطفال في دعم غزة

وترتكز المرحلة الأولى من المبادرة علي مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار «من طفل لطفل» حيث تستهدف هذه المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

وتستقبل مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس بكافة أنواعها (الحكومية والخاصة والدولية) بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة.

وتقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية والتركيز على الجوانب الإنسانية (سواء ثقافيا - ماديا - معنويا).

وتركز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية "الحكاية" والتي تعمل على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي - شباب الجامعات)، والذي يقوم بإعلاء معاني المشاركة والتطوع، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

واستقبلت المؤسسة في يوم المبادرة الأول عددًا من الطلاب والذين بدورهم تقدموا للتطوع بمؤسسة حياة كريمة نيابة عن مدارسهم وكذلك قام عدد من الطلاب بتقديم التبرعات لأهالي فلسطين.

لقاء مع إدارة مؤسسة حياة كريمة

ويشمل برنامج «من طفل لطفل» لقاء مع إدارة مؤسسة حياة كريمة، وعمل جولة تعريفية بقطاعات المؤسسة والتعرف على مشروعاتها وأدوارها في المجتمع المصري والدولي، والتعرف على كيفية نشأة مؤسسة حياة كريمة الشبابية ودعم القيادة المصرية لها، والتعريف بالقضية الفلسطينية وأهمية المساعدات الموجهة لها ثم شارك الطلاب في عملية تعبئة المساعدات الغذائية المرسلة لفلسطين الشقيقة.