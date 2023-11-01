«الخارجية الأمريكية»: نركز على سرعة دخول المساعدات إلى غزة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن عددا من المواطنين الأمريكيين تمكنوا من عبور معبر رفح إلى مصر، اليوم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن يوم الجمعة المقبل، مواصلا: «نؤكد على الهواجس والقلق بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة».

وتابع: «نركز في الوقت الحالي على سرعة دخول المساعدات إلى قطاع غزة».

واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.