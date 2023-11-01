فلسطين توحد جماهير الأهلي والزمالك أمام صن داونز.. «إخوات ليوم الدين»

يبدو أن المأساة التي تعيشها فلسطين حاليا، كان لها جانب إيجابي يظهر جزءا من النور وسط عتمة الظلام الذي خيم على الوطن العربي خلال الأيام الماضية، في ظل الأحداث المأساوية التي تعيشها فلسطين منذ يوم 7 أكتوبر، والقصف المستمر من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

كيف وحدت القضية الفلسطينية جماهير الأهلي والزمالك؟

مفاجأة مدوية كانت في انتظار جماهير الزمالك، من جانب نظرائهم في الأهلي، على هامش المواجهة التي تجمع المارد الأحمر اليوم بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

جماهير الأهلي التي ملأت مدرجات استاد القاهرة عن آخرها، لدعم فريقها بعد خسارته أمام صن داونز في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بهدفٍ نظيف، مع ظهور دعهما للقضية الفلسطينية من خلال رفع علم فلسطين إلى جانب علم الأهلي، والهتاف لأبناء الشعب الفلسطيني، كانت تجهز مفاجأة أخرى لجماهير الغريم التقليدي الزمالك.

مفاجأة مشجعي الأهلي لجماهير الزمالك أمام صن داونز

مع الصراع التاريخي بين الأهلي والزمالك، كانت جماهير الفريقين ترفع شعار الإنسانية في أي حدث استثنائي، وهو ما حدث خلال الأزمة الحالية التي تعيشها فلسطين.

«التالتة يمين.. إخوات ليوم الدين»، هكذا هز الهتاف مدرجات الثالثة شمال المخصصة لجماهير الأهلي، في إشارة إلى تضامن جماهير الفريقين ووقوفهما جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.

لم يكن هتاف جماهير الأهلي وليد الصدفة، بل جاء ردا على مبادرة جماهير الزمالك التي رفعت شعار مساندة الفريق الأحمر وعدم الدخول في مناوشات حال تعرضه للهزيمة خلال مواجهة صن داونز، وذلك عبر أكبر الحسابات الداعمة للقلعة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويبدو أن القضية الفلسطينية التي وحدت ملايين العرب خلال الأيام الماضية، كان لها دور بارز في توحيد صفوف الجماهير في المدرجات المصرية، وهو ما وصفه رواد التواصل الاجتماعي بـ«معجزة استاد القاهرة».