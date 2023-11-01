شهادات البنك الأهلي بعائد كبير واستثمارات مضمونة

يكثر الإقبال على شهادات البنك الأهلي المعروفة بشهادات الاستثمار أو الادخار وتحقق للمواطنين أعلى عائد ما يساهم في تغيير حياة الفرد للأفضل عن استغلال الفرص الاستثمارية المقدمة من البنك الأهلي المصري، وتبدأ الشهادات بقيمة 1000 جنيه، بعائد يصل إلى 22%.

تنشر «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بأعلى عائد وذلك وفقًا للمعلن رسميًا على منصة البنك الأهلي المصري الرسمية على شبكة المعلومات الدولية(الانترنت).

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة في البنك الأهلي المصري: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.