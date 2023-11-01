كيف تحصل على سيارة جديدة بالتقسيط وبأقل فائدة؟.. «لو عايز تشتغل عليها»

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء سيارة جديدة حتى يتمكنوا من العمل عليها عن طريق شركات النقل والمواصلات المختلفة، حتى يتمكنوا من تحسين دخلهم لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ما يجعلهم يبحثون عن طرق تمكنهم من شراء السيارة بالتقسيط وبأقل فائدة ممكنة.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين فرصة الحصول على تمويل السيارة بحد أدنى لسداد القسط عامين، ويكون الحد الأقصى للسداد 7 سنوات ونصف، بنسبة عائد في حالة وجود ضامن حكومي 11%، أما في حالة عدم وجود ضامن حكومي يكون العائد 11.7%، والحد الأدنى لمقدم السيارة 25%، فضلا عن المصاريف الإدارية 1​% يتم سدادها نقدا، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط وإجراءات الحصول على تمويل السيارة من بنك ناصر الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

​شروط الحصول على تمويل السيارة من بنك ناصر الاجتماعي

- لابد من أن يتم سداد 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة. ​

- تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد حتى يتم فتح الحساب.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومب الخاصة بطالب التمويل تكون سارية.

- تقديم إيصال مرافق يكون حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- تقديم بيان مفردات الدخل لأصحاب المرتبات أو المعاشات من طالبي التمويل.

- تقديم عرض سعر للسيارة من جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين، لم يمض على موديلها أكثر من عامين بخلاف عام الصنع ولم يسبق ترخيصها.

- مدة التمويل للسيارات الملاكي تصل إلى 90 شهرا.

- مدة التمويل لسيارات المعاقين تصل إلى 60 شهرا.

إجراءات الحصول على تمويل السيارة لأصحاب المرتبات من بنك ناصر الاجتماعي

- يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط لطالب التمويل، ثم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية، وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلى الحظر على السيارة.

- تقديم ضامن تحت الطلب من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري.

- يقوم الراغب في الحصول على التمويل للحصول على بيان بالرقم التأميني.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم بيان مفردات الدخل أو المرتب.

إجراءات الحصول على تمويل السيارة لأصحاب المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

- يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط لطالب التمويل.

- التأمين على حيـاة الراغب في الحصول على التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة.

- إجراء حظر البيع على السيارة.