تعرف على تفاصيل قرض السيارة من بنك الإسكندرية.. تمويل يصل إلى 5 سنوات

أعلن بنك الإسكندرية تفاصيل حصول أصحاب الأعمال والمهن الحرة على قرض لشراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة، في ظل أن هناك عدة شروط يجب اتباعها عند الذهاب للبنك للحصول على القرض.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حصول أصحاب الأعمال والمهن الحرة على قرض السيارة والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة

- تصل قيمة التمويل الخاصة يقرض السيارة إلى 1000,000 جنيه.

- وبالنسبة للمدة الخاصة بالتمويل تصل إلى 5 أعوام.

- كما يمول بنك الإسكندرية أصحاب الأعمال والمهن الحرة دون دفع مقدمة.

- وعن سعر العائد الخاص بالقرض يكون تنافسي.

- ويوفر بنك الإسكندرية التأمين على الحياة، وذلك طوال مدة التمويل.

- ويتراوح سن العميل ما بين 25 إلى 65 عاما.

المستندات المطلوبة

- وبالنسبة للمستندات المطلوبة يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

- كشف بنكي لآخر 12 شهرا.

- مستخرج سجل تجاري حديث لا يتعدى 3 أشهر.

- فاتورة مرافق حديثة غاز وكهرباء وتليفون يجب ألا يتعدى تاريخها 3 أشهر.