تفاصيل مرابحة السيارة الإسلامية من بنك مصر.. نسبة تمويل 100%

كشف بنك مصر عن منتجات المرابحات والبطاقات الائتمانية الإسلامية، ومن ضمنها مرابحة السيارة وهو برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل شراء السيارات يقوم على صيغة المرابحة إذ يحصل العميل أولاً على عرض أسعار من المورد، وبعد ذلك يسدد البنك قيمة السيارة للمورد ثم تنفيذ العملية مع هامش ربح متفق عليه.

وبحسب جدول المرابحات من بنك مصر لشهر مارس 2023، على مرابحة السيارة يتم توزيع إجمالي قيمة المرابحة «القيمة الشرائية للمرابحة وهامش الربح» على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

تفاصيل منح مرابحة السيارة

وتمنح مرابحة السيارة من خلال عدد من برامج التمويل، الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، والموظفين بشهادة إثبات الدخل، وموظفين قطاع عام إثبات دخل جهات متعاقدة، وقطاع عام بتعهد تحويل الراتب أو القسط بدون مستحقات، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

وأصحاب الأوعية الادخارية للمصريين أو أجانب، وأصحاب ومستحقي المعاش من خلال تعهد تحويل المعاش أو بدون تعهد تحويل المعاش.

شروط الحصول على مرابحة السيارة

وشروط الحصول على مرابحة السيارة، أن معدل عائد تنافسي، الحد الأدنى للعمر 21 عاماً وبحد أقصى 65 عام عند تاريخ استحقاق المرابحة، والحد الأقصى لقيمة المرابحة 6 مليون جنيه.

والحد الأقصى لنسبة التمويل من بنك مصر 100% من قيمة السيارة، والحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 96 شهر.