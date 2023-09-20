ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار البنك المركزي الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، مع تفوق للأسهم البريطانية على نظيراتها في المنطقة بمساعدة بيانات «بريطانية» أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس الماضي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد في المئة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتراجع سهم شركة إل. في. إم. إتش للسلع الفاخرة 0.4%، كما هبط سهما كيرينج ومونكلير 0.8%، و0.9% على الترتيب، وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي عليه دون تغيير.

فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6% بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم بيرسون 4.5% بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها اعتبارًا من أوائل عام 2024.