وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: إلقاء أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة

كشف وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن أن جيش الاحتلال قصف قطاع غزة بأكثر من عشرة آلاف قذيفة، على مدار 25 يوماً، منذ عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي.

وبينما أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني عن سقوط ما يزيد على 8 آلاف شهيد، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، لفت وزير دفاع الاحتلال إلى أن الغارات التي يشنها جيش الاحتلال، أسفرت عن القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

وأضاف «جالانت»، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن «هذه الحرب لها ثمن باهظ، والمعركة لن تكون قصيرة»، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تحقق تقدماً تدريجياً، ويتم مواصلة إعادة تقييم الاستراتيجية الإسرائيلية على نحو مستمر، مشيرًا إلى أنه أمام المقاومة الفلسطينية «خياران لا ثالث لهما، إما الموت أو الاستسلام».

وتابع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي: «أشاطر عائلات الجنود أحزانهم، أعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقاً، وأنا أدعمهم، وأقول لعائلات المحتجزين لن ننساكم».